RENK Aktie News: Anleger greifen bei RENK am Dienstagvormittag zu

22.04.25 09:27 Uhr

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 50,19 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere um 09:07 Uhr 0,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die RENK-Aktie bis auf 50,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,95 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65.630 Stück gehandelt. Bei 52,18 EUR erreichte der Titel am 16.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 3,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 64,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,456 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,33 EUR. Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte RENK am 26.03.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENK 0,11 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 69,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 362,17 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 213,94 Mio. EUR ausgewiesen worden waren. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur RENK-Aktie Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10 Rheinmetall-Aktie entfernt sich von Allzeithoch - auch andere Rüstungsaktien tiefer Aktien von Rheinmetall, thyssenkrupp & HENSOLDT gesucht - Bundeswehr-Budget gesichert

