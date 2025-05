RENK Aktie News: RENK schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Aktie im Fokus

Die Aktie von RENK zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 58,11 EUR.

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 58,11 EUR. Bei 58,77 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 261.256 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 60,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 3,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.10.2024 (17,71 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 69,53 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,588 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,58 EUR je RENK-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 26.03.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 69,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 213,94 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 362,17 Mio. EUR ausgewiesen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

