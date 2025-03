RENK Aktie News: RENK am Mittwochnachmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RENK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 44,71 EUR zu.

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 44,71 EUR. Die RENK-Aktie legte bis auf 44,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 44,79 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.715.787 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,90 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 10,41 Prozent niedriger. Am 17.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,444 EUR aus. Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 41,38 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 13.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,03 EUR je Aktie belaufen.

