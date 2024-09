RENK Aktie News: RENK am Donnerstagvormittag gesucht

RENK im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RENK. Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die RENK-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 21,71 EUR. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,06 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 21,82 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.462 RENK-Aktien den Besitzer.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,464 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RENK-Aktie bei 31,50 EUR.

RENK ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 13.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. RENK dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.12.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,06 EUR je RENK-Aktie.

