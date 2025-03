RENK Aktie News: RENK am Donnerstagnachmittag kaum verändert

Blick auf RENK-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 45,75 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der RENK-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 45,75 EUR. Im Tageshoch stieg die RENK-Aktie bis auf 46,37 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RENK-Aktie bei 43,47 EUR. Mit einem Wert von 44,33 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 958.208 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2025 auf bis zu 49,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,08 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2024 Kursverluste bis auf 17,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,456 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,06 EUR für die RENK-Aktie aus.

Am 13.11.2024 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,03 EUR je Aktie.

