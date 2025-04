RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RENK. Das Papier von RENK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 49,46 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 49,46 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RENK-Aktie bisher bei 49,99 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,29 EUR. Zuletzt wechselten 318.078 RENK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.04.2025 bei 52,18 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 5,50 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 64,20 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,456 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,33 EUR für die RENK-Aktie.

Am 26.03.2025 äußerte sich RENK zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RENK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 362,17 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 213,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,41 EUR im Jahr 2025 aus.

