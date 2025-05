RENK Aktie News: RENK am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von RENK. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die RENK-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 77,78 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die RENK-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 77,78 EUR. Die RENK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,00 EUR aus. Der Kurs der RENK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 76,84 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48.097 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 78,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 77,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,594 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,420 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 54,94 EUR.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RENK mit -0,02 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig wurden 272,62 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RENK 193,94 Mio. EUR umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2025 1,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

