RENK Aktie News: RENK gewinnt am Dienstagmittag kräftig

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von RENK. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,8 Prozent auf 51,66 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:49 Uhr sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,8 Prozent auf 51,66 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die RENK-Aktie bei 51,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 700.957 Stück.

Bei 52,18 EUR erreichte der Titel am 16.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 1,01 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 65,73 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,582 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 43,33 EUR angegeben.

Am 26.03.2025 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent auf 362,17 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 213,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT: Gewinner der Rekord-Rüstungsausgaben

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

Rheinmetall-Aktie entfernt sich von Allzeithoch - auch andere Rüstungsaktien tiefer