RENK Aktie News: RENK am Donnerstagvormittag kaum verändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 26,67 EUR.

Mit einem Wert von 26,67 EUR bewegte sich die RENK-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RENK-Aktie bisher bei 26,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 26,46 EUR. Mit einem Wert von 26,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 7.072 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,468 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,10 EUR an.

Am 13.08.2024 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor.

Am 13.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von RENK veröffentlicht werden. RENK dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.12.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,07 EUR fest.

