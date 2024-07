RENK Aktie News: RENK am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 25,77 EUR.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 25,77 EUR zu. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,77 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 25,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 418 RENK-Aktien.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,442 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,60 EUR je RENK-Aktie aus.

RENK ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

RENK wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 19.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.

