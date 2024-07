RENK Aktie News: RENK legt am Mittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 25,87 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 25,87 EUR zu. Der Kurs der RENK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,06 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 25,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.812 RENK-Aktien.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,442 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RENK-Aktie bei 31,60 EUR.

RENK ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte RENK Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte RENK möglicherweise am 19.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,04 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels in Rot

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX freundlich

Börse Frankfurt: SDAX am Mittag im Aufwind