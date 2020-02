Branchenkreise: UniCredit-Chef an die HSBC-Spitze?

€uro am Sonntag

Das ­Papier von UniCredit lag am Freitag bis zu drei Prozent im Minus. Medien­berichten zufolge ist Mustier in die engere Auswahl für die Besetzung der vakanten Stelle an der HSBC-Spitze gekommen.

Derzeit wird die Bank von Interims-Chef Noel Quinn geführt, dem ebenfalls Chancen auf eine dauerhafte Chefposition eingeräumt werden. Quinn hatte zu Wochenbeginn den Sparkurs forciert und den Abbau von 35.000 Stellen angekündigt. Der Brite hatte nach dem Abgang von John Flint 2019 die Führung kommissarisch übernommen. (Redaktion €uro am Sonntag)

