DAX24.200 +1,0%Est505.742 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,33 +1,4%Nas23.006 +1,4%Bitcoin74.269 +1,9%Euro1,1723 ±-0,0%Öl59,67 -0,1%Gold4.329 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX klettert letztlich über 24.000 Punkte -- Wall Street schließt freundlich -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle, Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
Top News
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt!
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rentenpaket, Gastrosteuer und Pendlerpauschale im Bundesrat

19.12.25 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Schlussspurt im Bundesrat: Die Länderkammer hat am Freitag in ihrer letzten Sitzung des Jahres eine umfangreiche Tagesordnung, darunter mehr als 30 vom Bundestag bereits beschlossene Gesetze. Eines der wichtigsten ist das Steueränderungsgesetz 2026. Es beinhaltet die Senkung der Umsatzsteuer in der Gastronomie von 19 auf 7 Prozent und die Anhebung der Pendlerpauschale auf 38 Cent pro Kilometer ab dem ersten gefahrenen Kilometer. Bisher gilt dieser Satz erst ab dem 21. Kilometer.

Wer­bung

Mehrheit für neues Wehrdienstgesetz gilt als sicher

Die Länder werden dem Gesetz voraussichtlich zustimmen, obwohl sie dadurch finanziell erheblich belastet werden. Als sicher gilt auch die Zustimmung zum neuen Wehrdienstgesetz, das die Wiedereinführung der Wehrerfassung vorsieht. Ziel des Gesetzes ist es, die Truppenstärke der Bundeswehr bis zum Jahr 2035 von derzeit rund 184.000 Soldatinnen und Soldaten auf 255.000 bis 270.000 zu erhöhen.

Länderkammer entscheidet über mehrere Rententhemen

Der Bundesrat soll auch über die Ausweitung der Mütterrente und die Verlängerung der Haltelinie für das Rentenniveau bei 48 Prozent bis zum Jahr 2031 entscheiden. Auch die Einführung der Aktivrente gehört zum Rentenpaket. Nach dem Willen der Bundesregierung sollen Beschäftigte künftig nach dem Erreichen des Renteneintrittsalters 2.000 Euro monatlich steuerfrei verdienen können. Damit will man ältere Menschen länger im Job halten, um den Fachkräftemangel abzumildern.

Sparpaket für gesetzliche Krankenkassen soll letzte Hürde nehmen

Das Sparpaket zum Stabilisieren der Krankenkassenbeiträge im neuen Jahr steht ebenfalls auf der Tagesordnung. Allerdings muss der im Vermittlungsausschuss in letzter Minute gefundene Kompromiss am Vormittag erst noch vom Bundestag abgesegnet werden. Erst dann kann auch der Bundesrat einen Haken hinter die Ausgabenbremse bei den Kliniken machen./sk/DP/men