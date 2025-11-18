DAX23.301 -1,2%Est505.569 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1584 -0,1%Öl64,27 +0,4%Gold4.040 -0,1%
RESEARCH/Taiwan, Südkorea und China dank KI mit Top-Anlagechancen

18.11.25 11:11 Uhr

Die Börsen in Taiwan, Südkorea und China bieten dank ihrer Vorsprünge im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) einige der attraktivsten Anlagemöglichkeiten in den Schwellenländern. Portfolioverwalterin Gina Kim von Nordea Asset Management glaubt, dass sich die angebotsseitige Konsolidierung bei KI-Chips, die derzeit von drei großen Unternehmen in Südkorea und Taiwan dominiert werde, in den kommenden Jahren wahrscheinlich fortsetzen dürfte. Weil KI in Asien noch relativ unterbewertet sei und sowohl Südkorea als auch Taiwan eine überragende Rolle in der globalen KI-Lieferkette spielten, spiegelten die Bewertungen von Aktien mit KI-Bezug noch nicht deren Gewinnwachstumspotenzial wider. Kim hebt daneben Chinas führende Rolle bei der Monetarisierung kosteneffizienter KI hervor und erwartet, dass aus dem Land wahrscheinlich weitere Durchbrüche und Innovationen hervorgehen dürften.

