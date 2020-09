Lloyds Bank streicht 639 Stellen

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX über 13.000 Punkten -- Betrugsprozess gegen Ex-VW-Chef Winterkorn kommt -- Airbus mit Auftragsflaute -- AstraZeneca stoppt Test von Corona-Impfstoff -- QIAGEN, Slack, Apple, Deutsche Post im Fokus

Bayer investiert in US-Biotech-Firma Recursion. LVMH will Tiffany-Übernahme nicht wie gehabt abschließen. Samwer-Brüder dürfen Rocket zum geplanten Preis von der Börse nehmen. EU will sich über 200 Millionen Impfstoffdosen von BioNTech sichern. Pinkbus muss Farbkonzept ändern - Telekom rügte Magenta-Missbrauch. Corestate Capital traut sich wieder Prognose für 2020 zu. Scout24 will bis 2025 klimaneutral sein.