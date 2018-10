Sears ist pleite - steigt jetzt ein US-Riese ein?

Bei Sears haben jegliche Umbauversuche keine Früchte getragen. Den Insolvenzantrag stellte der Einzelhandels-Dino beim Gericht in New York. Allerdings soll dieser nicht das Aus für die Kette bedeuten. Geplant sei der Verkauf von Unternehmensteilen, um in reduzierter Struktur wieder profitabel zu werden.

Lauert der Online-Riese auf den Traditionskonzern?

Kaum wurde bekannt, dass Sears pleite ist, kursierten am Markt auch schon Spekulationen darüber, wer Sears die Unternehmensteile abkaufen könnte. Ganz vorne auf der Liste dabei: Jeff Bezos Amazon. Denn der Online-Riese versucht sich schon seit einer Weile, auch im stationären Handel einen Namen zu machen. Die Kombination von Sears und Amazon könnte sogar schon Ende August seinen Anfang genommen haben.

Partnerschaft besteht bereits

Schon im Mai dieses Jahres hatte Sears eine Partnerschaft mit dem Online-Riesen bekanntgegeben. Ausgeführt wird diese jedoch erst seit Ende August und betrifft nur einen kleinen Teilbereich beider Konzerne. So können Amazon-Kunden ihre bei dem Onlinehändler bestellten Autoreifen zu Sears liefern und dort montieren lassen. Auch andere US-Einzelhändler haben Partnerschaften mit Amazon, wie beispielsweise Kohl’s. Hier können Amazon-Kunden Retouren abgeben, dadurch erhofft sich das Unternehmen mehr Laufkundschaft. All diese Kooperationen zeigen, wie viel Druck Amazon auf den stationären Einzelhändler-Markt in den USA ausübt.

Amazon wäre der große Gewinner

Während in Deutschland Amazon die stationären Supermärkte noch nicht zu ersetzen weiß, hat der Online-Riese in den USA bereits in der Lebensmittel-Sparte Fuß gefasst. Mit dem Zukauf von Whole Foods im vergangenen Jahr machte der Bezos-Konzern einen gewaltigen Schritt. Doch das ist dem Giganten nicht genug: Hinzu kommen nun auch die sogenannten "Amazon Go"-Läden, kassenlose Shops. Hier plant Amazon eine Ausweitung und will bis 2021 3.000 neue Läden eröffnen.

Auch in Deutschland kochten erst kürzlich Gerüchte über eine mögliche Übernahme im Supermarktbereich hoch: Nachdem METRO bekanntgab, die Kette Real im Gesamten verkaufen zu wollen, meldeten sich Analysten zu Wort, die direkt Amazon als den Bieter der ersten Stunde sahen.

Da es bisher jedoch keine öffentlichen Stellungnahmen der Unternehmen zu den Vorgängen gibt, bleibt alles Spekulation. Auch wie und ob es mit Sears weitergeht, bleibt zunächst abzuwarten. Schließlich verhandelt der hochverschuldete Konzern derzeit noch mit Kreditgebern über eine weiterführende Finanzierung.

