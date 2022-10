Amazon-Aktie tiefer: Amazon geht mit Klage gegen gefälschte Bewertungen vor

Aktien in diesem Artikel Amazon 117,50 EUR

Der in Seattle ansässige Tech-Gigant Amazon teilte mit, dass er zehn weitere Klagen gegen Bewertungsbroker in den USA, die erste Strafanzeige in Italien und eine erste Klage in Spanien eingereicht hat. Amazon hat außerdem Warnschreiben an die Administratoren von fünf Websites in Deutschland geschickt, die Nutzer zu einem Bewertungsbroker weitergeleitet haben sollen. Diese Administratoren haben inzwischen Unterlassungserklärungen unterzeichnet.

"Böswillige Akteure durch Rechtsstreitigkeiten und strafrechtliche Verweise zur Verantwortung zu ziehen, ist eine von vielen wichtigen Möglichkeiten, wie wir Kunden schützen, damit diese vertrauensvoll einkaufen können", sagte Dharmesh Mehta, Amazon's Vice President of Selling Partner Services.

Amazon hat seit Jahren mit gefälschten Bewertungen zu kämpfen. Die Federal Trade Commission verhängte 2019 eine Geldstrafe gegen eine Einzelhandelswebsite, die einen Dritten dafür bezahlte, dass er Bewertungen auf Amazon veröffentlichte. Das Unternehmen verfügt über ein spezielles Team von Ermittlern, Anwälten, Analysten und anderen Spezialisten, um gefälschte Bewertungsbroker aufzuspüren und rechtliche Schritte einzuleiten.

Amazons erste Strafanzeige in Italien richtet sich gegen einen hochrangigen Vermittler, der ein Netzwerk von Personen aufgebaut hat, die bereit sind, Produkte auf Amazon zu kaufen und im Gegenzug für eine Rückerstattung fünf Sterne zu vergeben.

In Spanien hat Amazon einen Makler im Visier, der mit Kunden über den Instant-Messaging-Dienst Telegram kommuniziert, um einer Entdeckung zu entgehen, und ihnen eine Rückerstattung gewährt, sobald sie eine gefälschte Fünf-Sterne-Bewertung veröffentlichen.

Im NASDAQ-Handel verliert die Amazon-Aktie zwischenzeitlich 0,33 Prozent auf 114,69 US-Dollar.

NEW YORK (Dow Jones)

