Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Nachmittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 476,60 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 476,60 EUR abwärts. Bei 475,90 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 483,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 114.061 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 571,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 19,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR ab. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 110,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 5,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,82 EUR je Rheinmetall-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 565,50 EUR.

Am 14.05.2024 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,58 Mrd. EUR – ein Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie legt dank Bundeswehr-Milliardenauftrag zu

DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Montagshandels im Aufwind

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen