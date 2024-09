Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Rheinmetall

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 539,40 EUR.

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 539,40 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 537,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 543,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.317 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. Gewinne von 6,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,74 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 609,63 EUR.

Am 08.08.2024 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,43 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 2,23 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,50 Mrd. EUR umgesetzt.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Rheinmetall.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,73 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

