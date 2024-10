Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag im Plus

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 515,80 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 515,80 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 517,00 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 514,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24.890 Rheinmetall-Aktien.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 571,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 226,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,69 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 609,63 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 08.08.2024. Es stand ein EPS von 1,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,50 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,23 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,89 EUR je Aktie belaufen.

