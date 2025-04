Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Kurs der Rheinmetall

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 1.391,50 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 1.391,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.403,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.352,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 75.387 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 1.483,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 6,58 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 437,50 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 68,56 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,29 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.281,78 EUR aus.

Rheinmetall ließ sich am 12.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,87 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,44 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,48 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2,56 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Rheinmetall.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 29,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

