Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 535,60 EUR zu.

Um 11:47 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 535,60 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 537,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 531,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100.508 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 571,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,76 Prozent hinzugewinnen. Bei 226,50 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 57,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,83 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 561,88 EUR an.

Rheinmetall gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,24 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,36 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,58 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

