Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Dienstagmittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 526,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 526,80 EUR ab. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 524,80 EUR ab. Bei 526,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 35.771 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 7,87 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Mit Abgaben von 57,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,73 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 609,63 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 08.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,43 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 2,23 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,50 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,80 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DAX aktuell: DAX liegt letztendlich im Plus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsende in Rot

Berenberg erhöht Rheinmetall-Kursziel kräftig - Aktie kann nicht profitieren