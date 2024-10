Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 522,80 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 522,80 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 525,80 EUR. Bei 518,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.037 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 571,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 9,37 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 226,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Abschläge von 56,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,69 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 609,63 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 08.08.2024 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,13 Prozent auf 2,23 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 21,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

