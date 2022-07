Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag Verlust reich

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04.07.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 208,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 205,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 213,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 112.483 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 227,90 EUR markierte der Titel am 30.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 8,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2021 bei 76,28 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 173,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 199,50 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 06.05.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,14 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 1.266,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.405,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Rheinmetall am 05.08.2022 präsentieren. Rheinmetall dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 10,97 EUR je Aktie aus.

