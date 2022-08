Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag im Ausverkauf

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 8,2 Prozent auf 173,70 EUR. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 170,55 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 180,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 440.431 Rheinmetall-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2022 auf bis zu 227,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,78 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2021 Kursverluste bis auf 76,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 127,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,56 EUR an.

Am 06.05.2022 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,89 Prozent auf 1.266,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.405,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 09.11.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 11,01 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Ausblick: Rheinmetall veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Rheinmetall-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten

Rheinmetall-Aktie findet zurück zu alter Stärke

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com