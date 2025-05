Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Rheinmetall

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 1.584,00 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 1.584,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 1.544,50 EUR. Bei 1.653,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 253.974 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 1.666,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 437,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 72,38 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,25 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.370,67 EUR aus.

Am 12.03.2025 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,87 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 3,48 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2,56 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 29,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

