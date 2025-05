Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,5 Prozent auf 1.617,50 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,5 Prozent auf 1.617,50 EUR ab. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.558,00 EUR. Bei 1.664,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 304.705 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.744,00 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 72,95 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 11,44 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.539,56 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 08.05.2025. Das EPS wurde auf 1,92 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 7,44 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,89 Prozent auf 2,31 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

