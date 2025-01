Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Vormittag ins Plus

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 609,00 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 609,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 611,60 EUR aus. Bei 607,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.792 Rheinmetall-Aktien.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 663,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 8,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 298,30 EUR. Dieser Wert wurde am 09.01.2024 erreicht. Abschläge von 51,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,71 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 698,25 EUR angegeben.

Am 07.11.2024 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Rheinmetall am 13.03.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 12.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.



