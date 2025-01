Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,5 Prozent auf 644,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 15:52 Uhr 4,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 649,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 621,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 295.817 Stück.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 663,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 298,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 53,74 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,71 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 698,25 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 07.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,35 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 39,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,76 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Rheinmetall am 13.03.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,37 EUR je Aktie belaufen.

