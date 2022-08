Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Montagnachmittag an

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 171,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 173,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 170,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 338.685 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2022 markierte das Papier bei 227,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2021 (76,28 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 124,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 202,89 EUR angegeben.

Am 05.08.2022 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,21 EUR, nach 1,45 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.408,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.315,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Rheinmetall am 10.11.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 09.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 11,02 EUR im Jahr 2022 aus.

