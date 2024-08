Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Nachmittag zu

So bewegt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 505,40 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 505,40 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 508,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 493,20 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 215.518 Aktien.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR an. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 11,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 55,18 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,74 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 583,13 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,58 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,36 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

