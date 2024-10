Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Rheinmetall

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 503,40 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 503,40 EUR ab. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 501,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 506,80 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.022 Stück gehandelt.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 571,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 13,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.10.2023 bei 241,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 52,01 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,69 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 609,63 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 08.08.2024. Es stand ein EPS von 1,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2,23 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,50 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 21,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

