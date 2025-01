Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Donnerstagmittag

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 644,20 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 644,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 642,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 649,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 63.442 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 663,80 EUR an. 3,04 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 305,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 52,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,71 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 698,25 EUR.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 3,11 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 2,35 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 2,45 Mrd. EUR gegenüber 1,76 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2025 erfolgen. Rheinmetall dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 21,37 EUR je Aktie aus.

