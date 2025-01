Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag kaum verändert

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Rheinmetall-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 649,20 EUR.

Bei der Rheinmetall-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 649,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 652,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 646,60 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 649,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.726 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 663,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,25 Prozent hinzugewinnen. Am 10.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 305,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,71 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 698,25 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 07.11.2024 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,11 EUR, nach 2,35 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 39,53 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.03.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,37 EUR je Aktie belaufen.

