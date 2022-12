Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Freitagvormittag fester

Das Papier von Rheinmetall konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 198,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 198,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 197,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.417 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 227,90 EUR an. Mit einem Zuwachs von 13,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.12.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,90 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 154,43 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 218,33 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Rheinmetall ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,65 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,66 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.415,00 EUR – ein Plus von 12,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.258,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 16.03.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 10,53 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

