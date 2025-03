Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag gesucht

Kurs der Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 1.120,50 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 1.120,50 EUR. Bei 1.154,50 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1.135,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 230.069 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.218,50 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.03.2024 bei 402,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 64,12 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,54 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.029,25 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 07.11.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,35 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 39,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,76 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Rheinmetall am 13.03.2025 präsentieren. Am 12.03.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 30,01 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

