Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 510,60 EUR nach oben.

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 510,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 515,00 EUR. Bei 503,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 224.830 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2024 auf bis zu 571,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,99 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (226,50 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 55,64 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,72 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 575,50 EUR angegeben.

Am 14.05.2024 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,11 EUR, nach 1,24 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 1,58 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,36 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 08.08.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,45 EUR je Aktie.

