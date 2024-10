Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Verlusten

Rheinmetall im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 469,10 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 469,10 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 466,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 477,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 149.377 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 21,89 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2023 bei 253,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 46,00 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,69 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 609,63 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Rheinmetall veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,43 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,23 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Rheinmetall am 07.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 21,89 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich mit Abgaben

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach

HENSOLDT, Rheinmetall & Co: Rüstungsaktien sinken - Waffenstillstandsdebatte