Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 12.07.2022 16:22:01 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 192,00 EUR nach oben. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 195,65 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 188,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 102.994 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 227,90 EUR erreichte der Titel am 30.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,75 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2021 bei 76,28 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 151,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 198,70 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 06.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,08 EUR gegenüber 1,14 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1.266,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.405,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,89 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 05.08.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 10,96 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

