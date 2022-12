Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Montagnachmittag

Um 04:22 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 199,45 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 202,70 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 196,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 100.579 Stück.

Am 30.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 227,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 12,48 Prozent zulegen. Am 20.12.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,90 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 156,03 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 231,13 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 10.11.2022 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1.415,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.258,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Rheinmetall am 16.03.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 10,53 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com