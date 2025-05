Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 1.621,00 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 1.621,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 1.622,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1.616,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.708 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 09.05.2025 auf bis zu 1.744,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,59 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 437,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 8,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 11,42 EUR je Rheinmetall-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.584,00 EUR.

Am 08.05.2025 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,92 EUR, nach 7,44 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 2,31 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,56 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,63 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie unter Druck: Rheinmetall plant in Neuss offenbar mehr als Satelliten

Rüstungswerte stürzen ab - Aktien von RENK und HENSOLDT im Minus nach Rekordjagd

Rheinmetall-Aktie erhält von Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Bewertung: Buy