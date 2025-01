Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Kursplus

So entwickelt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 650,20 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 650,20 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 656,00 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 646,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 116.033 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 663,80 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 313,40 EUR. Dieser Wert wurde am 26.01.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 107,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,71 EUR aus. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 698,25 EUR.

Am 07.11.2024 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,11 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Rheinmetall am 13.03.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 12.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 21,37 EUR im Jahr 2024 aus.

