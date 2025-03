Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 1.311,00 EUR.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 1.311,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 1.312,00 EUR an. Bei 1.310,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.067 Rheinmetall-Aktien.

Bei einem Wert von 1.337,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 14.03.2024 auf bis zu 428,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,66 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.278,44 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,11 EUR gegenüber 2,35 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 2,45 Mrd. EUR gegenüber 1,76 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Rheinmetall am 08.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

