Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Freitagvormittag fester

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 508,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 508,80 EUR. Bei 509,80 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 505,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.060 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2024 auf bis zu 571,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 11,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 124,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,82 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 565,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 14.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,24 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,58 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Rheinmetall am 08.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

