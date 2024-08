Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 556,60 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 556,60 EUR zu. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 558,40 EUR. Bei 550,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 166.649 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2024 auf bis zu 571,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,73 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 59,31 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2023 mit 5,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,74 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 601,50 EUR.

Am 08.08.2024 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,23 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,50 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Rheinmetall am 07.11.2024 präsentieren. Am 06.11.2025 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.



