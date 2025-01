Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Rheinmetall

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 653,80 EUR nach.

Um 09:06 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 653,80 EUR ab. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 650,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 653,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.850 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 663,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 1,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 313,40 EUR am 26.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,06 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,71 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 698,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 07.11.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,45 Mrd. EUR – ein Plus von 39,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.03.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 21,37 EUR je Rheinmetall-Aktie.

