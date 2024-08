Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 559,00 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 564,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 562,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 79.318 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 59,48 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,74 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 601,50 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 08.08.2024 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,43 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,23 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,73 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DAX aktuell: DAX zum Handelsende auf grünem Terrain

XETRA-Handel: Letztendlich Pluszeichen im LUS-DAX

Kaufpreis von fast einer Milliarde Dollar: Rheinmetall übernimmt US-Fahrzeugspezialisten - Aktie steigt