Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit Abschlägen

Um 16.06.2022 09:22:00 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 209,50 EUR ab. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 208,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 209,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.814 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 225,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2021 bei 76,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 174,65 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 199,50 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall ließ sich am 06.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,08 EUR, nach 1,14 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,89 Prozent auf 1.266,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.405,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,99 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com