Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Rheinmetall

Rheinmetall im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 512,20 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 512,20 EUR. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 512,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 514,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 5.960 Stück.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 571,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 226,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 55,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,73 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 575,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 14.05.2024. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,24 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,58 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Rheinmetall dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,46 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

